شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار سجين في سجون الحوثي بإب مقهوراً من سوء المعاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتحر سجين من نزلاء المصحة النفسية في السجن المركزي بمحافظة إب، وسط اليمن، احتجاجاً على سوء المعاملة.

وكشفت مصادر أمنية أن السجين ” أحمد عبدالله السيد ” ـ مريض نفسي من ميتم ـ انتحر أمس السبت في السجن المركزي احتجاجاً على عدم إخراجه من المصحة الصحة النفسية.

وأكدت أن “السيد” انتحر شنقاً بعد رفض إدارة السجن الخاضعة لسلطات الحوثيين، إخراجه من المصحة إلى القسم “أ” داخل السجن وذلك بعد تعافيه من المرض النفسي.

وأشارت المصادر بان “السيد” قضى ثمانية عشر عاماً داخل سجن المصحة، قبل إقدامه على الانتحار .

وخلال الفترة الماضية تم تسجيل حالات انتحار وبتر أصابع وأعضاء بشرية من السجناء احتجاجاً على سوء المعاملة داخل السجن المركزي منذ سيطرة الحوثيين على إدارته.