شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تعديل في أسماء الوفد الحكومي الذي سيغادر الى السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة إماراتية عن أسماء وفد الحكومة الشرعية، إلى مشاورات السويد التي من المقرر انطلاقها، نهاية الاسبوع الجاري، برعاية الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة “البيان”، الإماراتية، عن مصادر سياسية يمنية قولها، إن “الجانب الحكومي استكمل كل متطلبات إنجاح المشاورات، بما فيها ملف الأسرى والمعتقلين حيث سيمثل الجانب الحكومي وفد برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني، وهو الوفد الذي اختير للمشاركة في جولة مشاورات جنيف، وقد أضيف إليه عبد العزيز جباري مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي”.

وأشارت إلى أن” دولة الكويت وفي إطار دعمها للحل السياسي تكفلت لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بتوفير طائرة لنقل فريق المفاوضين عن ميليشيا الحوثي إلى ستوكهولم وإعادتهم إلى صنعاء”.