النجمة بلقيس تبهر الجماهير: هذا ما يحدث عندما أغني للإمارات

الخليج 365 - أبوظبي

عبرت النجمة اليمنية المطربة بلقيس احمد فتحي عن سعادتها أثناء مشاركتها بالمناسبة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع احتفالها باليوم الوطني.

وقالت بلقيس في تغريدة بحسابها رصدها ما تتخيلون حجم فرحتي لما اغني بالمناسبات الوطنية وخصوصا لدولتي الحبيبة الإمارات، فكيف لما تكون بحضور هذا الجمع الغفير من كل مكان ومنقولة على الهواء مباشرة على شاشة كل العرب في ام بي سي1.

وأضافت ان "الفرحة فرحتين وأكثر شكرًا هيئة دبي للسياحة على دعوتي وشكرا لجميع القائمين على إنجاح هذا الحفل".

وكانت بلقيس شاركت بإحياء حفل اليوم الوطني ونقل مباشرة على شاشة ام بي سي 1.

كتبت المغردة رغد: يا جميلتي يعطيك ألف عافيه على هالحفلة الي اكثر من رائعة وعلى كل شيء تسوينه وتتعبين عشانه شكراً بلقيس على جهدك الكبير وعطائك شكراً على كل شيء عطيته من كل قلبك وتشتغلينه بكل حب وقوة وإصرار ودي أكتب فيكِ قصة وأسميها صاحبة السعادة لأنك فعلاً سعادة بحد ذاتها.