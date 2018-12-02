السلطة المحلية تدشن بيع اسطوانات الغاز مباشرة للمواطنين في تريم

الخليج 365
دشنت السلطة المحلية بمديرية تريم اليوم الأحد، بيع اسطوانات الغاز المنزلي في الأحياء السكنية بمدينة تريم ، وجرى توزيع عدد (4000)اسطوانة غاز منزلي والتي جاءت بتوجيهات من السلطة المحلية بوادي حضرموت لتخفيف أعباء المواطنين والتغلب على أزمة الغاز المنزلي .
وتمت عملية التدشين بحضوررئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية علي خميس صبيح ومدير مكتب الصناعة عبدالله صالح بن عبيدون وعدد من عقال الأحياء .
وقال علي صبيح رئيس لجنة تخطيط محلي تريم إن تدشين هذه المرحلة الأولى كانت لأحياء المدينة فيما تخصص المرحلة الثانية لأحياء تريم الشرقية والبحرية ، وأضاف أن التوزيع تم بطريقة انسيابية وبتعاون منقطع النظير من الاهالي .
وبلغ عدد الأحياء في المدينة التي تم التوزيع لها عبر إشراف عقال الأحياء مع اللجنة التموينية بالمديرية (16حي سكني).
يذكر أن أزمة الغاز بمحافظة حضرموت مستمرة منذ عدة أشهر.
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