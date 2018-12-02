تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاثنين

الخليج 365 ينشر "الخليج 365" رحلات طيران اليمنية ليوم غد الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018م وهي كالتالي: رقم الرحلة 607. خط الرحلة : القاهرة- سيئون. الاقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا. رقم الرحلة 606. خط الرحلة : سيئون- القاهرة. الاقلاع : 07:15 صباحا. الوصول: 10:00 صباحا. رقم الرحلة 609. خط الرحلة : القاهرة- عدن. الاقلاع : 05:00 صباحا. (توقيت القاهره). الوصول: 09:30 صباحا. رقم الرحلة 602. خط الرحلة : عدن- القاهرة. الاقلاع : 11:00ظهرا. الوصول: 13:30 ظهرا. رقم الرحلة 648. خط الرحلة : عدن- عمان. الاقلاع : 07:45 صباحا. الوصول: 10:00 صباحا. رقم الرحلة 649. خط الرحلة : عمان- عدن. الاقلاع : 11:00 ظهرا. (توقيت عمان). الوصول: 15:30 عصرا. رقم الرحلة 603. خط الرحلة : القاهرة- عدن. الاقلاع : 11:00 ظهرا. (توقيت القاهرة). الوصول: 15:15 عصرا. رقم الرحلة 608. خط الرحلة : عدن- القاهرة. الاقلاع : 16:00 مساء. الوصول: 18:30 مساء.

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