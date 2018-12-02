عكاظ السعودية: 2 ديسمبر انتفاضة أبناء اليمن الشرفاء بوجه أتباع إيران

الخليج 365 - الرياض

قال صحيفة عكاظ السعودية إن الذكرى الأولى لانتفاضة 2 ديسمبر تحل اليوم، بعد عام من تغيير مجرى الأحداث في اليمن.

وأضافت في سلسلة تغريدات بصحفتها الرسمية إن الانتفاضة جاءت بعد تجويع وتذليل وتخويف وترهيب أبناء الوطن وقمع حريتهم في التعبير عن آرائهم.

وأوضح أنه انتفاضة 2 ديسمبر هي من أجل الجمهورية والثورة والحرية واستعادة مؤسسات الدولة التي سلبتها المليشيات الحوثية. وقالت إنها انتفاضة شرفاء اليمن ضد المليشيات الحوثية وعدم السماح لهذه العصابة العنصرية السلالية بتمزيق الصف الوطني.

وتابعت أن انتفاضة 2 ديسمبر هي من أجل معاناة الشعب اليمني من سياسة الفساد والنهب للمال العام ومرتبات الموظفين، وإنها ملت على تعرية المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ومشروعها لتغيير نهج الشعب اليمني وعقيدته

وأضافت "لم تكن انتفاضة 2 ديسمبر لرفض سياسة مليشيا الحوثي فقط، وإنما انتفاضة قيم وأخلاق لم تعد موجودة أدت لعدم احترام المرأة وأخذ منها جميع حقوقها التي كفلها الدستور قبل انقلاب المليشيا".

وقالت إنه مع الذكرى الأولى لانتفاضة 2 ديسمبر تتطلب التفاف الشرفاء من أبناء اليمن على اختلاف انتماءاتهم الحزبية للتخلص من المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران وإنهاء عهد من التنكيل.

وأضافت: منذ انتفاضة 2 ديسمبر ارتفعت خسائر المليشيات الحوثية للعديد من المراكز الحيوية التي كانت تفرض سيطرتها عليها في العاصمة صنعاء".

وزادت: انتفاضة 2 ديسمبر وصمود الشعب اليمني أفشلا مخططات المليشيات الحوثية لبيع مقدسات وحضارة اليمن لإيران.

وقالت: يقف الشعب اليمني هذا اليوم في وجه أتباع إيران الذين حاولوا استغلال الموقع الجغرافي الإستراتيجي لليمن وتهديد الأمن القومي العربي ومصالح البحر الأحمر الدولية.

وختمت عكاظ السعودية: انتفاضة 2 ديسمبر تعد تحقيقاً للوصايا العشر التي أطلقها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح للانتفاض ضد مليشيا الحوثي بعد أن فض شراكتهم معه فغدروا به وصفّوه.