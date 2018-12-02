يمنيون يهنئون دولة الإمارات باليوم الوطني ال47

عدن، أبو ظبي - الخليج 365

قدم يمنيون التهاني للإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني ال 47.

وقال الكاتب الصحفي، هاني مسهور، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "كل عام والإمارات شعباً وقيادة بخير ومن تقدم لتقدم حفظكم الله وادام عليكم نعمه ، وأدام الله عزك يادار زايد".

أما عضو رئاسة هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، قال "خلال 47 عاما أستطاعت دولة الإمارات ان تنهض من بين رمال الصحراء وعلى يد رجل حكيم الشيخ زايد، لتصل إلى مصاف الدول المتقدمة وتنتقل بشعبها إلى مصاف الشعوب الاكثر رفاهية وتحضر".

وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - " الإمارات في يومها الوطني نعاهدها الوفاء بالوفاء ونتمنى لها مزيدا من التقدم والشموخ".

من جانبه، قال الخبير العسكري الاستراتيجي العقيد يحيى أبو حاتم، "نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا" عيدها الوطني ال 47".

من جهته، بث هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، صورة توضح تهنئة رسمية لقيادات الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني مقدمة من المجلس.