خبير عسكري: صالح استشهد وهو يقاتل أذناب إيران خونة اليمن

الخليج 365 - أبوظبي

قال الخبير والمحلل العسكري الإماراتي خلفان الكعبي ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح استشهد وهو يقاتل اذناب إيران ودعا لإكمال ما بداه.

وقال الكعبي في تغريدات رصدها "الخليج 365"، على حسابه "قبل عام الزعيم علي عبدالله صالح ينهي تحالفه مع الحوثيين ، ولأنهم يعلمون ان ذلك سيعجل بنهايتهم فسارعوا لقتله وظل يقاومهم حتى استشهد،ظن الحوثه ان قتل الزعيم سيكرس نفوذهم لكن سرعان ما اكتشفوا حماقتهم وان الزعيم مكانته لدى الجميع مهما اختلفوا معه مكانة عالية رفيعه تليق بالزعماء".

وأضاف "رحمة الله على الزعيم علي عبدالله صالح استشهد وهو يقاتل اذناب ايران خونة اليمن نهايته كانت مدافعا عن اليمن ، على الجميع اكمال ما بدأه وتحرير اليمن من رجس الحوثه الخونه ، هذه الذكرى يجب ان تثور فيها صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الحوثه، اللهم احفظ اليمن واحفظ اهله".