شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :عبدالملك الحوثي يوجه رسمياً بإحالة ”أبوعلي الحاكم” إلى التحقيق ويكلف محمد الحوثي..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه عبدالملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين بالتحقيق مع أبو علي الحاكم رئيس الاستخبارات في حكومة الانقلابيين .

وقال وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثي، حسن زيد في تغريدة له، إن عبدالملك الحوثي وجه رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي بالتحقيق مع أبو علي الحاكم والاعتذار للشيخ مجاهد القهالي فيما صدر منه من اعتداء .

كما وجه زعيم الحوثيين بالتحقيق مع "الحاكم" بخصوص القضايا والشكاوي المرفوعة عليه من قبل وجهاء واصحاب عقارات وأراضي قام بالبسط والاستيلاء عليها .