شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التركي يرد على تصريحات مفاجئة لولي العهد السعودي نفي فيها ثبوت مقتل « خاشقجي » ويوجه رساله غير مسبوقة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لن تطمئن حتى يعلن عن الجهة التي أمرت بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وأضاف أن هذا الإعلان من مصلحة السعودية.



وأكد أردوغان أن تركيا لا تريد إلحاق الضرر بالأسرة الحاكمة في السعودية أو الفت في عضدها، وأن حل القضية سيكون أيضا في صالحها، مؤكدا أنه يرفض قول ولي العهد السعودي بأنه لا يمكن اتهام أحد بجريمة قتل خاشقجي بدعوى أنه لم يثبت وقوع الجريمة أصلا.

وقال -في مؤتمر صحفي بختام قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بعد لقاء له مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب- إنه لا يمكن قبول موقف ولي العهد السعودي بشأن هذه الجريمة.

وأضاف أن رئيس الوزراء الكندي طرح موضوع مقتل خاشقجي على ولي العهد السعودي محمد بن سلمانوأجابه "جوابا لا أصدقه".

وأوضح أردوغان أنه من "اللحظة الأولى التي علمنا فيها بالجريمة حشدنا جميع طاقاتنا من أجل الكشف عن ملابساتها".

وشدد على أن الحقيقة التي سعت الإدارة السعودية إلى إنكارها أولا ثم محاولة تشويه الحقائق، وأخيرا الاعتراف بوقوعها، تجلت بفضل الموقف التركي الحازم، حسب تعبير الرئيس التركي.