أردوغان يوجه دعوة عاجلة للمجتمع الدولي بشأن اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – انقرة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من تفاقم الأوضاع الانسانية في اليمن نتيجة استمرار العدوان السعودي، مشددا على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إيجاد حل عاجل للحرب الدائرة على اليمن.

وأكد في تغريدة نشرها اليوم على حسابه في “تويتر” باللغة العربية، أن الأوضاع في اليمن تدهورت حتى مرحلة “لا تدمي قلوب المسلمين فقط بل الإنسانية جمعاء”.

وتابع: “علينا في أسرع وقت ممكن تخفيف آلام الشعب اليمني المظلوم الذي ترك لمصيره لأنه يعيش في منطقة جغرافية لا تمتلك الثروات النفطية”.

وجاء هذا التصريح على خلفية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء العدوان في البلاد التي تعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب تقديرات الأمم المتحدة.