الإرياني: بتوجيهات الرئيس قامت الحكومة بتوريد كافة مستحقات المتقاعدين

أكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، اليوم الأحد، أنه "تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي قامت الحكومة ممثلة بوزارة الخدمة المدنية بتوريد كافة مستحقات المتقاعدين لشهر نوفمبر".
وقال الإرياني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وعددهم أكثر من 123 الف متقاعد بإجمالي خمسه مليار وسبعمائة وسبعين مليون ريال يمني، وسيتم تحويل المستحقات الشهرية بشكل دوري مستقبلا".
وأشار إلى أنه "تم تحويل مستحقات المتقاعدين لشهر نوفمبر من البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن".
وشدد أن "عملية الصرف تتم منذ الخميس الماضي عبر مصرف الكريمي وفروعه في العاصمة صنعاء وعموم محافظات الجمهورية بما فيهم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الايرانية".
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