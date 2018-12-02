التحالف يجدد قصفه مواقع وتجمعات للمليشيا في الحديدة

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 02 كانون الأول، 2018، قصفها مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقالت شهود عيان إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع وتجمعات للمليشيا قرب شارع الـ90 بالمدينة الساحلية.

وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المدينة مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

وكانت التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، أهداف للمليشيا قرب الدريهمي وفي مديرية السخنة بالمحافظة.