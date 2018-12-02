الإمارات تغيث مئات النازحين والأسر الفقيرة في الضالع

الخليج 365
وزع الهلال الاحمر الاماراتي 500 سلة غذائية للنازحين والفقراء في مديرية الحصين
حيث قام منسق الهلال المهندس نبيل العفيف وكيل محافظة الضالع .
واستهدفت الإغاثة عدد من الأسر الفقيرة والنازحين من أبناء الحديدة ومناطق مريس ودمت إلى مديرية الحصين.
وقال العفيف أن هذه الإغاثة تأتي استمرار لبرنامج الهلال الاحمر الاماراتي في اغاثة النازحين والفقراء ، وسبق وقد تم توزيع الالاف من السلل الغذائية في مديريات الضالع منها الازارق والضالع وجحاف .
من جانبه عبر الناشط الاجتماعي والصحفي رشاد الزهيري عن شكره للجهود الإنسانية التي يبذلها هلال الإمارات في مناطق الضالع ، مشيدا بقيادة الهلال الاحمر الاماراتي في المحافظات المحررة وبقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم واهتمامهم .
يذكر أن الهلال الإماراتي اغاث خلال شهر نوفمبر الماضي خمسة ألف أسرة في عدد من مديريات الضالع.
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