"جمال مُحسن" يكشف عن اقتراح لحل أزمة إدارة ميناء الحديدة

قال الدكتور جمال مُحسن رئيس تحرير الخليج 365، إن هُناك عراقيل تضعها ميليشيا الحوثي لوصول سُفن المُساعدات لمناطق سيطرتهم، بالرغم من حصول هذه السُفن على تصاريح من التحالف العربي.

وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، في مداخلة لقناة النيل للأخبار، أن ميليشيا الحوثي تُريد من وراء وضع العراقيل السيطرة على دخل الميناء من أجل تمويل المجهود الحربي.

وأشار إلى أنه لابد من إيجاد ممرات أمنة لإيصال المُساعدات الإنسانية لمناطق سيطرة الحوثي، حيث كشف عن اقتراح حل أزمة إدارة ميناء الحدية وهو أنه لابد من تسليم الميناء لإدارة مدنية تحت إشراف الحكومة والمنظمات الدولية لضمان وصولها لمُستحقيها.

وتابع جمال مُحسن، أن المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يعانون من نقص الغذاء والدواء والمُساعدات الإنسانية.