قيادة محور تعز تؤكد ضرورة توجيه الخطاب الإعلامي ضد مليشيات الإنقلاب

تعز - الخليج 365

قالت قيادة محور تعز، اليوم الأحد، "لا يخفى على الجميع ماتمر به مدينة تعز من مأساة حقيقية نتيجة الحرب والحصار اللذين تفرضهما الميليشيات الإنقلابية على المدينة".

وأضافت في بيان تلقى" الخليج 365" - نسخة منه - "ومثلما ساهم الخطاب الإعلامي في إيصال مأساة المدنية المحاصرة إلى العالم، فإن انحراف بوصلته خلال الفترة الأخيرة، أدى إلى اختزال المدينة وقضيتها في ساحة مناكفات لم تعبر في حقيقتها عن عدالة القضية و الإنتصار لها".

وتابعت" لقد حرصت قيادة محور تعز على ضرورة أن يتوجه الخطاب الإعلامي خاصة في منصات التواصل الاجتماعي، إلى التركيز على المعركة الأساسية التي تخوضها مدينة تعز، في مواجهة العدوان الإنقلابي، بما يعزز إرساء مؤسسات الدولة والحفاظ على المكتسبات التي حققها الجيش الوطني منذ تأسيسه".

ومضت "ومن هذا المنطلق، فقد وجهت قيادة محور تعز جميع منتسبي التوجيه المعنوي والإعلام في جميع الألوية، بتركيز الخطاب الإعلامي على المعركة المصيرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد الميليشيات الإنقلابية، وبذل الجهود لنقل صورة حقيقية لواقع المدينة المحاصرة، وكشف الممارسات الإجرامية للميليشيات الإنقلابية تجاه أبناء المدينة، وعدم الإنجرار نحو المعارك الجانبية التي لا تخدم معركة الجيش في تعز".

وأهابت "قيادة محور تعز، بالأخوة الإعلاميين والناشطين في منصات التواصل الإجتماعي، العمل الجاد لتوحيد الخطاب الإعلامي الذي يخدم القضية، وعدم الإنجرار إلى المناكفات العبثية التي لا طائل منها سوى استنزاف الوقت والجهد".