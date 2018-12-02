شكرا لقرائتكم خبر عن شــاهد صور لأول مرة تنشر عن الدمار الشامل الذي لحق بمصنع إخوان ثابت في مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت مصادر محلية في مدينة الحديدة - غرب اليمن - صورا للدمار الذي لحق بمصنع إخوان ثابت للمواد الغذائية ( يماني ) نتيجة القصف الذي شنه الحوثيون على المصنع بعد فرارهم منه وتسبب في حريق هائل التهم المصنع بالكامل.

وكشفت تلك الصور حالة الدمار الشامل الذي لحق بالمصنع وهو أحد أكبر المصانع التابعة لشركة إخوان ثابت في المحافظة .

وشنت المليشيات الحوثية قصفا مكثفا على المصنع بعد ساعات من فرارها منه منتصف الشهر الماضي وأضرمت النيران في مختلف أرجاء المصنع وفق مصادر عسكرية في الألوية المشتركة.

وتتولى وحدات من القوات المشتركة حاليا تأمين مصنع إخوان ثابت وثلاجة المخلافي والغراسي وعدد من الشركات الصناعية وهناجر التخزين في المنطقة الصناعية شمال شرق المدينة.