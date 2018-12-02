شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه للقذافي يخطف الأنظار فى مواجهة مع لفربول؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جذبت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي نجوم العالم فى المجالات المختلفة وخصصت لهم إدارة فريق العاصمة الفرنسية مدرجاً ليخطف واحداً منهم الأضواء.

المباراة التى اقيمت الاربعاء الماضى انتهت بفوز باريس 2-1 على الريدز فى مشاركة محمد صلاح قدمت للنجم المصري منافساً انتزع منه الأضواء والتساؤلات معاً.

فبين الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو واسطورة فورميلا 1 الفرنسية ألن بروست والبطل الروسي حبيب نورمحمدوف جلس وجهاً بدى مألوفاً للجماهير العربية وقريب الشبه بشكل كبير من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي فمن يكون ؟

1- ميك جاجر مغني وكاتب أغاني إنجليزي وموسيقي وملحن وممثل اشتهر كمطرب رئيسي وأحد الأعضاء المؤسسين لحفلات رولينج ستونز.

2- يبلغ جاجر من العمر 75 عاماً وولد مدينة دارتفورد الإنجليزية .

3- يعرف جاجر بأنه واحداً من أكثر الشخصيات شعبية وتأثيراً في تاريخ موسيقى ” الروك آند رول”.

4- ساهم صوته المميز وحركاته الغريبة على المسرح في ازدياد شهرة فرقة “رولينج ستونز” وهي فرقة موسيقية الروك أحد أنواع الموسيقى الشعبية التي ظهرت في ستينيات القرن العشرين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

5- اكتسب جاجر شهرة إضافية فى الصحافة الإنجليزية بسبب تعاطيه المخدرات واعترافه بتعدد علاقاته النسائية.

6- ميك جاجر معروف بتعدد علاقاته على الرغم من أنه تزوج مرة واحدة وانفصل بعدها بتسع سنوات إلا أنه لديه ثمانية أولاد من خمسة نساء لديه أيضًا خمسة أحفاد وأصبح جداً كبيراً عام 2014 .

7- تعرض لمحاولة اغتيال عام 1969 على يد عصابة تدعي “هيل أنجليز” وتم الكشف عن هذه المحاولة عام 2008 من قبل عميل فى مكتب التحقيقات الفيدرالي كجزء من سلسلة “بي بي سي” فى وكالة مكافحة الجريمة الأمريكية.

8- في 12 ديسمبر 2003 حصل على جاجر على لقب فارس “سير” من أمير ويلز ورد أن الملكة إليزابيث الثانية رفضت منح جاكور اللقب شخصًيا .

9- جاجز الذي يصنف بأنه معارضاً قال تعليقا على منحه لقب “سير” إن الجائزة لم يكن لها معنى كبير بالنسبة له، إلا أنه “تأثر” بالأهمية التي تحملها لأبيه ، قائلاً إن والده “كان فخوراً للغاية” .

10- يملك جاجر العديد من الشركات وقدرت ثروته بـ 360 مليون دولار.