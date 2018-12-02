شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل: رسميًا البنك المركزي يضع هذا الشرط لاستمرار تحسن الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.. شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناقش محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، الأوضاع الاقتصادية وخاصة تحسن العملة الوطنية والدعم المطلوب للفترة القادمة بهدف الحفاظ على قيمة الريال اليمني لما لذلك من آثار على المجتمع.

وقدم المحافظ زمام، شرحاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي للوصول إلى تلك النتائج .. مؤكداً أن الحفاظ على ذلك يتطلب دعم المجتمع الدولي.

كما أوضح الدكتور زمام، أن الآثار التي خلقها تحسن أسعار الريال تفوق ما يقدمه المجتمع الدولي من مساعدات عينية وغيرها .. لافتاً إلى أن الأمر يتطلب الدعم الاقتصادي المباشر من خلال استخدام قنوات البنك المركزي لجميع التحويلات المالية للمنظمات الدولية والإقليمية بهدف قيام البنك المركزي بواجباته الدولية من مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال وتطبيق قرارات الأمم المتحدة فيما يخص العقوبات للأشخاص والكيانات التي تهدد السلم الاجتماعي في اليمن والمنطقة.

من جانبه أشاد السفير الأمريكي، بالجهود والخطوات التي قام بها البنك ومنها انجاز مهمة التشخيص مع صندوق النقد الدولي والإعداد لبعثة مناقشة السياسات المالية والنقدية لبعثة الصندوق خلال هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، اليوم، مع رئيسة قسم التنمية البريطانية لويس ولكير، الأعمال المنجزة من قِبل البنك المركزي والمتطلبات العاجلة للبنك المركزي من دعم ومنها ودائع جديدة وتحويل كافة مصروفات المنظمات الدولية عبر البنك المركزي.

كما ناقش زمام مع ولكير، برنامج تمويل التجارة عبر مؤسسة التمويل الدولية( IFC) ، والذي تدعمه الحكومة البريطانية من خلال البنك المركزي.