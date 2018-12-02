شكرا لقرائتكم خبر عن دفاعات التحالف تدمر صاروخ باليستي اطلقته مليشيا الحوثي باتجاه مدينة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي، اليوم الأحد، صاروخ باليستيا أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه مدينة مأرب. وذكرت مصادر أن الصاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه أحياء سكنية في مدينة مأرب. وتأوي مأرب آلاف الأسر النازحة من مناطق سيطرة الحوثيين. ويأتي الصاروخ بعد يوم إسقاط الجيش طائرة مسيرة تابعة للحوثيين تحمل متفجرات في سماء مدينة مأرب، التي احتضنت أمس احتفالية بمناسبة الذكرى 51 لذكرى الاستقلال 30 من نوفمبر بحضور نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر.

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