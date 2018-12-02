الجالية اليمنية بأمريكا تفتتح ملعب الترامبولين بنيويورك

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نيويورك

أفتتح رئيس الجالية اليمنية الأمريكية بولاية نيويورك, فتح ناجي علايه, و معه نبيل أحمد الجماعي نائب رئيس الجالية ويحيى الكبسي مستشار رئيس الجالية، الجمعة الماضية، ملعب “الترامبولين” بحي كوينز بمدينة نيويورك والذي يبلغ مساحته حوالي 19,000 الف اسكوير فيت كمشروع إستثماري لمجموعة آلـ الصايدي.

وفي حفل الافتتاح أشاد الأخ/ رئيس الجالية اليمنية الأمريكية بجهود القائمين على المشروع مشيدا باهتمام القائمين بالطفل والأسرة، وذوي الأحتياجات الخاصة.

وقال: يعتبر هذا الملعب الأول من نوعه في مدينة نيويورك كمنشأة رياضية ترفيهية لمستثمر يمني أمريكي يخدم كافة الشرائح الاجتماعية في المجتمع الأمريكي الذي نحن جزء لا يتجزاء منه.

واضاف علايه- قائلا لقد كانت فكرة هذا المشروع حلما راود الكثيرين من المهتمين برعاية الطفل وحمايته بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة ، داعيا المستثمرين ورجال الاعمال الى الاهتمام بمثل هذه المشاريع ليتمكن الطفل والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة من ممارسة أنشطتهم الرياضية المتعددة الجوانب.

وأوضح رئيس الجالية لقد جسد هذا المشروع حماية الطفل في برامج وأهداف الجالية اليمنية الأمريكية مفهوم العمل الطوعي المنظم الذي يعتمد على تكاتف الجهود وتنسيقها مع أصحاب رؤوس الأموال اليمنية الأمريكية لخلق بيئة ملائمه تساعد الطفل على قضاء وقت فراغة في ممارسة جميع انواع الرياضة التي يميل اليها بحسب هوايته ورغبته الذاتية.

من جانبه اعرب نائب رئيس الجالية نبيل الجماعي, عن شكره للقائمين على هذا المشروع الذي يعد النواة الأولى لمستثمر يمني أمريكي يعيش في بيئة متعددة الثقافات والمواهب .

وقال: نطمح من خلال هذا المشروع كجالية يمنية أمريكية إلى الأستثمار في مثل هذه المشاريع باعتبارها مشاريع تتم وفق دراسة ومعايير ذات بعد إستراتيجي لضمان الديمومة وإيجاد فرص عمل وإستقطاب الكوادر في المجال الرياضي في جميع المجالات.. موضحا ان الجالية اليمنية في أمريكيا لها القدره على إدارة وتشغيل مثل هذه المشاريع وإستقطاب العمالة المؤهلة من جميع الفئات في المجتمع الأمريكي لنجسد مفهوم المساواة .

اما الأخ/ يحيى الكبسي, مستشار رئيس الجالية فقد أكد بان هذا المشروع رائع ويأمل من أبناء الجالية اليمنية الأمريكية بان تكون رؤيتهم ثاقبه ويفكرون بالدخول والمساهمة في مشاريع تخدم المجتمع الذي يعيشون فيه.

واوضح ان البيئة التي تعيش فيها الجالية مواتيه لإقامة مشاريع متوسطة وكبيرة تمتاز بتنوعها الحيوي والخدمي لتحتل الأولوية في مشاريع ابناء الجالية وتقلل من تفشيء ظاهرة المحلات الصغيرة التي لا تتيح المجال لتشغيل عمالة أكثر من شخصين.

و في الختام تقدم يحيى الكبسي بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنشاء وإنجاز هذا المشروع وأثناء بالشكر والتقدير لرئاسة الجالية اليمنية الأمريكية ممثلة برئيسها فتح ناجي علايه ونائبه نبيل الجماعي, لجهودهم الدؤوبه في خدمة أبناء الجالية في حلهم وترحالهم حضر حفل الافتتاح أعضاء مجلس إدارة المشروع ومجموعة من رجال المال والأعمال وجمع غفير من أبناء الجالية اليمنية الأمريكية وفرق التدريب في المشروع وأعضاء الفريق الرياضي.

الجدير ذكره ان الملعب يحوي على العديد من اللالعاب الرياضية المتنوعة بالاضافة الى تدريبات وتمارين تناسب كل الفئات.

كما يضم المشروع العديد من الأقسام التي تسمح بقيام الأنشطة مثل الحفلات وعوامل الجذب وقواعد السلامة وأنشطة الأطفال الرياضية والترفيهية بمختلف انواعها بما فيه أنشطة ذوي الأحتياجات الخاصة والمناسبات العائلية.