حضرموت: القبض على امرأتين بتهمة تعاطي "الحشيش المخدر" في سيئون

ألقت القوات الأمنية اليوم، بمديرية سيئون بوادي حضرموت، شرقي اليمن، القبض على امرأتين، بتهمة تعاطي "الحشيش المخدر".
وقالت شرطة مديرية سيئون، في بيان، بإنه تم القبض على امرأتين، بتهمة تعاطي "المواد المخدرة"، بعد تلقيها بلاغ جنائي.
وذكرت أنه تم ضبط امرأتين، وسط سيارة تاكسي، من ساكني مدينة سيئون، وذلك بعد عملية البحث والتحري، وكذا تعاون المواطنين، وهن "س ، خ، س، ت"، البالغة من العمر 31 عاما، و"س، ع، س، ق"، البالغة من العمر، 31 عاما.
وأكدت بأنه بعد التحقيقات اعترفتا بتعاطي "الحشيش المخدر"، وتم رفع ملف القضية إلى النيابة العامة، حتى ينلنا الجزاء العادل.
يذكر، أن أمن وادي وصحراء حضرموت، ينفذ حملة ضد الظواهر السيئة، ويتم القبض على كل من يروج لهذه الآفات الهدامة لأسرة والمجتمع.
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