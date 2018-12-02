التحالف يشن 10 غارات على مواقع للمليشيا في نهم بصنعاء

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 02 كانون الأول، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صنعاء.

وقالت مصادر قبلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من عشر غارات مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية نهم شرقي صنعاء.

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.