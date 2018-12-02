مصادر: انطلاق مشاورات السويد في موعدها بعد حل إشكالات متعلقة بجرحى المليشيا

أكدت مصادر إعلامية انطلاق مشاورات السلام بين الحكومة الشرعية والحوثيين في السويد الأربعاء المقبل. وقال الصحافي محمد الغباري، عبر حسابه على موقع تويتر: وفق تأكيدات مصادر متعددة فإن مشاورات السلام ستنطلق الأربعاء 5 ديسمبر. وأضاف أن الموعد تأكد بعد حل كل الإشكالات المتعلقة بنقل 50 من جرحى الحوثيين إلى مسقط يوم غد الاثنين.

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