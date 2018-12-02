قائد اللواء 22 ميكا بتعز: ما يحدث إعلاميا مؤسف وسلبي للغاية

قالت قيادة اللواء 22 ميكا، "تحولت منصة مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسيلة للنيل من المؤسستين العسكرية والأمنية والسلطة المحلية، وخلق إرباكات بين المؤسسات في تثبيت قواعد الدولة".

وأضاف بيان صادر عن عميد ركن صادق سرحان، قائد اللواء 22 ميكا" ما يحدث مؤسف وسلبي للغاية، وينتج عنه من شتات للجهود الرسمية وتمزق للحمة الإجتماعية وتقويض للحاضنة الشعبية التي يجب الحفاظ عليها في تعز التي مازالت تقدم اروع المواقف النضالية.

وتابع "من هذا المنطلق يتحتم علينا جميعاً بلا استثناء تحمل المسؤولية الوطنية الاجتماعية والأخلاقية في الحفاظ على مؤسسات الدولة".

ومضى "ولهذا توجه قيادة اللواء 22 ميكا اعلاميي وأنصار اللواء الى الإلتزام بالعمل الاعلامي الموجه في الصالح العام والهادف إلى توحيد الصف والكلمة وعدم الانجراف وراء المهاترات الإعلامية التي لا تزيد الا فرقة وشتات".

ودعا كافة الإعلاميين ومرتادي منصة مواقع التواصل الاجتماعي بتصويب استخدام تلك المواقع والامكانيات الالكترونيه المتاحة لكافة المواطنين، وتوجيهها نحو تحقيق هدف واحد ألا وهو استكمال تحرير المحافظة واستتباب الأمن في المحافظة.