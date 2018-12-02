قيادة اللواء 35 مدرع: الكلمة هي من تحدد وجهة سلاح الجيش الوطني

أكدت قيادة اللواء 35 مدرع أنها تدرك جيدا ان الكلمة كانت ولا زالت السلاح الأقوى في معركة اليمنيين المصيرية في مواجهة مليشيات الحوثي الانقلابية واستعادة الشرعية وبناء الدولة المدنية الاتحادية المنشودة.

وأضافت في بيان - تلقى "الخليج 365" - نسخة منه - أن الكلمة هي من تحدد وجهة سلاح الجيش الوطني وهي السهم الفاضح والقاتل للمليشيات الانقلابية"..

وتابعت "وبناء على ذلك حرصت قيادة اللواء 35 مدرع دائما على الزام إعلام اللواء والتوجيه المعنوي إلى التركيز على الخصم والعدو والترفع عن الخوض فيما هو أقل من ذلك.

ومضت" لقد عانينا جميعا من انفلات الخطاب والكلمة في تعز، سواء بقصد او بدون قصد وكان ذلك يصب في مصلحة من يقصف تعز ويدمرها، ويطيل معاناتها"

وجددت قيادة اللواء 35 مدرع التوجيه لإعلام اللواء والتوجيه المعنوي إلى الاستمرار في تكثيف نشاطه فيما يخدم معركتنا ضد المليشيات الانقلابية واستعادة الشرعية وعودة مؤسسات الدولة وكل ما من شأنه توحيد الجهود ونبذ الفرقة ورص الصفوف من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي نضحي في سبيلها.

وأهابت بالاخوه الإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي أن يكونوا عند مستوى التضحيات التي يقدمها أبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات تعز وان يترفعوا عن التحول بقصد أو بدونه إلى أدوات تخدم العدو كما نناشد الأحزاب السياسية إلى ضبط اعلامها وناشطيها في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي وحشد الطاقات الإعلامية في سبيل انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتعزيز حضور المؤسسات وسيادة القانون.