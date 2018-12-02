المتبعثون اليمنيون في روسيا يحتلفون بذكرى الاستقلال

أقام الطلاب المبتعثون في روسيا اليوم الاحد احتفالا بذكرى يوم الاستقلال في جنوب اليمن وذلك بحضور السفير أحمد سالم الوحيشي.

وخلال الحفل الذي حضره المستشار الثقافي بسفارة بلادنا في روسيا الدكتور أنور الصبيحي ورئيس القسم القنصلي في السفارة الدكتور فهيم حيدر، القى السفير الوحيشي كلمة نقل خلالها تحيات وتبريكات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

ولفت الى عظمة اليمنيين الذين رفضوا الاحتلال وثاروا على المحتل وقدموا التضحيات الجسيمة في سبيل الحرية والاستقلال، حتى اجبروا الاحتلال على الرحيل.

من جانبه شدد رئيس رابطة الطلاب اليمنيين في روسيا ردفان الماس، على أهمية احياء مثل هذه الفعاليات التي تشكل محطات تزود بالأمل خصوصا في مثل هذه الظروف التي يعيشها أبناء اليمن.

ولفت إلى أهمية الحركة الطلابية في الخارج منذ تأسيسها ودورها المحوري في نقل اليمن شمالا من عصر الظلام والتخلف والعبودية للفرد وعصر السلطة الكهنوتية .