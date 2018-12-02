شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى مقتل الرئيس الراحل .. العميد طارق صالح يكشف عن حقيقة جديدة .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم العميد الركن طارق محمد عبدلله صالح، مليشيا الحوثي الانقلابية، عشية الذكرى الأولى لانتفاضة 2 ديسمبر. وقال قائد قوات المقاومة الوطنية “حراس الجمهورية”، إن الحوثية غدة سرطانية زُرِعت في الجسد اليمني كما زُرعت إسرائيل في الجسد العربي.

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