شكرا لقرائتكم خبر عن جميح يكشف عن ماقاله أبوعلي الحاكم للشيخ القبلي مجاهد القهالي.. فجاء محمد الحوثي محكماً للقهالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، عما دار بين القيادي الحوثي أبو علي الحاكم، والشيخ القبلي مجاهد القهالي في منزل الأخير يوم أمس الأول.

وكتب جميح، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: أراد أبو علي الحاكم السيطرة على "كولة" جبل في قرية الجايف ينتج الملايين من مواد البناء.

وأضاف جميح: استنجد أهل الجايف بعيال سريح ووعدهم مجاهد القهالي بالنصرة.

وتابع: زار الحاكم القهالي وقال له في بيته في قريتهم: "هذا البيت يشتي حرق"!

وختم: خرج الحاكم وجاء محمد الحوثي محكماً للقهالي. أسلوبهم: واحد يهدد وواحد يحكِّم.