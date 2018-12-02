مركز سلمان للإغاثة يوزع مساعدات على نازحي حجة في مأرب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 250 كرتونًا من التمور للنازحين في مخيم "جو النسيم" ومخيم "نازحي حجة" بمدينة مأرب. وطبقا لوكالة "واس" الرسمية، فقد استفاد من المساعدات نحو 1,500 نازح. وأشارت إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار الدعم المقدم من المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشها.

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