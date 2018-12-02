مسئول فرنسية تحذر من عواقب تساهل عواصم أوروبية مع الحوثيين

قالت ناتالي غوليت، نائبة رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الفرنسي، إن العواصم الغربية لا تأخذ الحوثي على محمل الجد لحد الآن.
وأشارت المسئولة الفرنسية إلى أن تلك الدول الأوروبية لا تدرك عواقب ذلك.
وأضافت، في تصريحات صحفية: لن يحصل السلام طالما واصلت طهران دعمها لجرائم الحوثيين في اليمن.
وتحركت دول أوربية بالتزامن مع عملية استعادة مدينة وميناء الحديدة لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ العام قبل الماضي.
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