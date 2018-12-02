6 شاحنات اغاثية تعبر منفذ الوديعة من مركز سلمان لـ 4 محافظات

عبرت اليوم الاحد ست شاحنات اغاثية منفذ الوحدية مقمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والتي تحمل على متنها 52 طن من الادوية والمستلزمات الطبية لعدد من محافظات الجمهورية.
وسيتم توزيع الادوية والمستلزمات الطبية على مستشفيات الجمهورية بمحافظة عدن، وهيئة مستشفى الثورة العام ومستشفى الجمهوري بتعز، وهيئة مستشفى مأرب العام، ومستشفى سيئون العام بمحافظة حضرموت.
وتأتي هذه في اطار المساعدات الانسانية التي يقدمها مركز سلمان للاغاثة للمناطق المحررة والتي تعاني من تدني في الوضع الانساني جراء الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي الارهابية.
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