التحالف يرصد سقوط صاروخ في البحر أطلقته المليشيا على الدريهمي بالحديدة

فشلت مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، 02 كانون الأول، 2018 في شن هجوم صاروخي مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت وسائل إعلام إن دفاعات التحالف العربي رصدت سقوط صاروخ في البحر أطلقه الانقلابيون الحوثيون كان يستهدف إحدى قرى الدريهمي.
يشار إلى أن المليشيا أطلقت، في وقت سابق، عددا من الصواريخ على المديرية ذاتها.
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