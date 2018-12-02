السفير مارم يشدد على أهمية الارتقاء بجودة الإدارة التعليمية في المنطقة العربية

شدد سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي مارم على أهمية الارتقاء بجودة التعليم في منطقتنا العربية من خلال تطبيق المؤسسات التعليمية لمعايير الجودة للنهوض بمستوى أدائها والرفع من مستوى إنتاجيتها وتحسين مخرجاتها من الخريجين المؤهلين علميا وعمليا وتقنيا لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه واللحاق بركب التقدم والتطور حتى يتسنى لنا دفع مسيرة التنمية فيها في جميع مجالات الحياة الاقتصادية.

وأضاف مارم، في كلمته التي القاها اليوم امام الموتمر الدولي الثاني للاتجاهات الحديثه في التدريب والتعليم المنعقد في القاهرة، أن التعليم في منطقتنا العربيه يعاني من أزمة عنيفة ومزمنة ونخشى ان نقول بأن هذه الأزمة المعضلة في بعض بلداننا تكاد تكون مستعصية على العلاج نتيجة عوامل وأسباب شديدة التداخل والتعقيد .

وأكد السفير مارم ان الدول المتطورة في عالمنا الْيَوْمَ تؤسس نهضتها على العلم وماتزال تحتفظ بأسرارها العلمية والتقنية والتي تعد أمضى واقوى اسلحتها على الإطلاق وان التعليم والعلم وحده هو الذي سيحمي مكان ومكانة هذه الدول حاضرا ومستقبلا ويكفل لها التفوق والتميز ويضع في أيديها أسباب وأسرار ومفاتيح القوة والسيطرة على العالم .

ودعا مارم بإلى لعمل الدائم والمستمر لنشر ثقافة الجودة الشاملة بين جميع العاملين في حقل المؤسسات التعليميه ... مؤكداً على ان حل مشاكلنا العالقه امر متعذر مالم نبدأ بالمصارحه والشفافية عند التعامل مع حقيقة اوضاعنا وذلك ببلورة مقاربة مبتكرة ورسم خارطة طريق صالحة ومتطورة لإنقاذ مايمكن انقاذه .