شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف وبيع العملات مقابل الريال اليمني اليوم الأحد بـ "عدن" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف وبيع العملات الأجنبية (الريال السعودي - الدولار الأمريكي) مُقابل الريال اليمني, العاصمة المؤقتة عدن, اليوم الأحد, الموافق 2 ديسمبر 2018م. الريال السعودي "الصرف = 125 / البيع = 130". الدولار الأمريكي "الصرف = 470 / البيع = 490". من/ إبراهيم بن صالح مجور.

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