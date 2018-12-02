شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى الـ2 من ديسمبر.. سياسي واكاديمي يمني : المؤتمريون أثبتوا أنهم عالة على الوطن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد سياسي واكاديمي يمني أن قيادات واعضاء ومنتسبي حزب المؤتمر الشعبي العام أثبتوا أنهم عالة على الوطن وأنه لا يؤمل منهم شيء وذلك مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى من قتل رئيس حزب المؤتمر علي صالح على يد الحوثيين .

ويؤرخ 2 ديسمبر تاريخ مخزٍ لقبائل طوق صنعاء التي عرفت بولائها للرئيس اليمني (المقتول) علي عبدالله صالح، حيث كان لهذا التاريخ تحول كبير في الحرب اليمنية والانقلاب على الحكومة الشرعية والتي كانت الأيام الأخيرة للرئيس صالح .

وتساءل السياسي والاكاديمي اليمني الدكتور فاروق عبدالله في تغريدة له :"هل طالب اي مؤتمري برفع الحظر عن نجل الزعيم السفير احمد علي ؟ هل تحركوا لدعم الجبهات في الحديدة ؟ هل وجدتم احد قيادات المؤتمر لديه حس وطني يناضل ضد الحوثي من اجل اليمن؟".

وقال الدكتور فاروق عبدالله إنه خاب الأمل في المؤتمريين بعد أن فشلوا في كل شيء وصاروا عالة على الوطن، حيث قال :"كنا نامل بهم لكنهم اثبتوا انهم عالة على الوطن ونأمل بالقيادات الوطنية الشريفة .. #الثاني_من_ديسمبر_انتفاضه_شعب".