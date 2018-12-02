ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأحد، الموافق 2 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: قافلة مساعدات من الهلال الإماراتي لألف أسرة في مديرية جحاف بالضالع علي محسن الأحمر: لن نقبل استنساخ مليشيا حزب الله وإيران باليمن ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في عدن ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء ثبات أسعار الخضروات والفواكه والأسماك واللحوم في حضرموت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الأحد ميليشيا الحوثي تهين قبائل صنعاء الهلال الأحمر الإماراتي يغيث أهالي يبعث في حضرموت .. شاهد منتدى أمني في كاليفورنيا يفحص بقايا صواريخ إيرانية عاجل .. مراسلنا: اعتراض صاروخاً باليستياً في سماء مأرب (صورة) مسؤول في الحديدة يؤكد غياب المنظمات الدولية وتحويل المستشفيات إلى ثكنات مراسلنا .. وفاة والد وزير الأوقاف أحمد عطية في عسيلان غرب شبوة امتنان مأربي يمني للإمارات الشقيقة في يوم الشهيد الإماراتي إسرائيل تفرج عن محافظ القدس و9 من كوادر فتح مُحسن يُطالب بتوفير ممر آمن للمساعدات الإغاثية الجماعي : المرأة هي المتضرر الأول من إنقلاب الحوثي ميليشيا الحوثي الإيرانية تقصف سوقاً شعبياً في حيس بالحديدة دوعن حضرموت تحتفل بتخريج "70" طالبة من الدبلوم التخصصي بالاسم .. مصرع قيادي حوثي بارز بمواجهات مع الجيش في الملاجم الكثيري يشهد الزواج الجماعي العاشر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمدينة تريم

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .