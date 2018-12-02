الكثيري يشهد الزواج الجماعي العاشر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمدينة تريم

شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري الزواج الجماعي العاشر الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمكرمة و رعاية من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي.

و في مراسيم الزواج هنأ وكيل المحافظة عصام حبريش الكثيري العرسان البالغ عددهم ٢٠٠ عريس وعروسة من مدينة تريم متمنيا لهم حياة زوجيه سعيده مقدما شكره الجزيل لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتمويلة مشاريع الزواجات الجماعية في كل البلاد التي استفاد منها ٢٤٠٠ شاب وشابة في كل محافظات البلاد مشيدا بمستوى التنظيم من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة حضرموت .

كما قدم الوكيل الكثيري تهانيه لكل الحاضرين بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الواحد و الخمسين لثورة الثلاثين من نوفمبر و كذا تهانيه لحكام و شعب دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني لدولة الثاني من ديسمبر مشيدا بوقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب اليمني في دحر الانقلابين و الدعم المتواصل لمحافظة حضرموت و كل محافظات البلاد .

و في المهرجان أكد عيظة العويني في كلمة بالنيابة عن مشرف هيئة فريق الهلال الأحمر الإماراتي تواصل برامج الهلال الأحمر الإماراتي على مختلف الأصعدة مشيدا بمستوى التعاون من قبل قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت و مديرية تريم مقدم تهاني الهيئة للعرسان و أسرهم متمنيا لهم حياة سعيدة.

و قدمت في الاحتفالية عدد من الوصلات الفنية و الغنائية قصيدة شعرية و اوبريت يعبر عن شكر أبناء حضرموت لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و هيئة الهلال الأحمر نظير وقوفهم الاخوي و جهودهم الإنسانية تجاه الشعب اليمني.

حضر المهرجان اللواء الركن صالح محمد طيمس قائد المنطقة العسكرية الأولى و اللواء يحي ابوعوجا اركان المنطقة العسكرية الأولى و الأستاذ شوقي التميمي مشرف مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت و الشيخ عبيد صالح بن كردوس رئيس مجموعة بن كردوس القابضة و جمع من الشخصيات الاجتماعية و اسر العرسان.