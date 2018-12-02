الجماعي : المرأة هي المتضرر الأول من إنقلاب الحوثي

أكد نائب وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، أن المرأة اليمنية هي المتضرر الأول جراء إنقلاب الحوثي على السلطة الشرعية وإشعاله للحرب المستمرة منذ 21 سبتمبر 2014 .

وقال الجماعي في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الوزاري حول دور المرأة في التنمية بدول منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في اوغادوغو ببوركينا فاسو"ان المرأة اليمنية وقعت ضحية مباشرة لجرائم المليشيا الحوثية ما نتج عنها مصرع وإعاقة آلاف النساء بعضهن إعاقة دائمة".

واشار الى ان الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية دمرت قطاعي التعليم والصحة وتوقفت المصانع والشركات التي كان للمرأة نصيب كبير فيها، بالإضافة الى تسببها في تشرد عشرات الالآف من النساء ونزوحهن داخل الوطن وخارجه.

ولفت الجماعي في المؤتمر الذي اختتم أعماله مساء ،أمس السبت،الى ماتعيشه اليمن من أوضاع مأساوية جراء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران وتدمير البنى التحتية وقتل ونزوح عشرات الآلاف من اليمنيين بينهم الكثير من النساء والأطفال، وتوقف عجلة التنمية الشاملة والتي كان للمرأة اليمنية دور كبير فيها.

واكد نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان المرأة اليمنية حققت في السنوات السابقة للحرب أرقاما متقدمة في حضورها في سلك التعليم كطالبة ومعلمة وفي القطاع الصحي كممرضة وطبيبة وفي مختلف المجالات ووصلت إلى مناصب عليا في مختلف مناحي الحياة كوزيرة وبرلمانية ورئاسة المؤسسات وقيادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بمختلف اهتماماتها، وفي القطاع الاقتصادي تم تمكينها وصارت سيدة أعمال ناجحة.

ودعا الجماعي جميع الأشقاء في منظمة المؤتمر الاسلامي الوقوف إلى جانب اليمنيين لإنهاء سبب الحرب ممثلاً في الانقلاب وإعادة السلطة الشرعية للقيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني.