مُحسن يُطالب بتوفير ممر آمن للمساعدات الإغاثية

طالب الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز المصرية، بضرورة وضع حد نهائي لتعرض الحوثيين للمساعدات الإغاثية ونهبها تارة وتوزيعها حسب المزاج تارة أخرى واشتخدامها فى تمويل الحرب، مُضيفاً أن الوضع الإنساني داخل أراضينا مؤسف للغاية.

وأشار رئيس تحرير موقع اليمن العربى إلى نية المليشيا في السيطرة على كافة المساعدات الإغاثية، فى انتهاك واضح لحقوق الإنسان.

واستكمل «مُحسن» أن ميناء الحديدة يستقبل ٨٠٪؜ من المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى ضرورة سرعة تسليم الميناء والوصول إلى حل من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها ووجود ممرات آمنة تحت إشراف أممي ودولي.