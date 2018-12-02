مراسلنا .. وفاة والد وزير الأوقاف أحمد عطية في عسيلان غرب شبوة

توفي فجر اليوم الأحد والد وزير الأوقاف أحمد زبين مبارك عطية متأثراً بمرض ألم به بشكل مفاجئ في منزله بمديرية عسيلان غرب محافظة شبوة . وقال مراسل "الخليج 365" إن الشيخ زبين مبارك عطية والد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد زبين عطية توفي فجر اليوم في منزله بمديرية عسيلان . وأكد المراسل انه ستتم الصلاة على جنازة الشيخ زبين عطية في مسجد التقوى بعسيلان بعد صلاة العصر اليوم الأحد، مؤكد إن القبران سيكون في مقبرة البيضاء بعسيلان .



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