شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يبدأ غداً زيارة رسمية لهذه الدولة الغير متوقعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يصل غداً (الأحد) إلى الجزائر، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، على رأس وفد رفيع المستوى. وأوضحت أن هذه الزيارة تأتي لتوطيد العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال، من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد بدأ جولة عربية بزيارة دولة الإمارات وتلاها البحرين ومصر، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة.

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