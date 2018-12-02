عاجل .. مراسلنا: اعتراض صاروخاً باليستياً في سماء مأرب (صورة)

تمكنت الدفاعات الجوية للتحالف العربي صباح اليوم الأحد من اعتراض صاروخاً باليستياً في سماء محافظة مأرب . وقال مراسل "الخليج 365" إن منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي باتريوت تمكنت قبل قليل من اعتراض صاروخاً باليستياً أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة مأرب . وأكد المراسل إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض الصاروخ وتفجيره في سماء المحافظة دون أن يحقق أهدافه .

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