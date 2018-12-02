شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجـل القوات المشتركة تنشر أول فيديو لإقتحام القاعدة الجوية والسيطرة على طائرات ميج21 الحربية بالحديدة !! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر مقطع فيديو نشرته القوات المشتركة تمكن مقاتليها من استعادة عدد من طائرات ميج 21، بعد تطهير اجزاء واسعة من القاعدة الجوية بمدينة الحديدة. وبين الفيديو الذي رصدة «الحكمة نت» قيام ابطال القوات المشتركة من اقتحام القاعدة الجوية والحاق خسائر فادحة بمليشيا الحوثي.

شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجـل القوات المشتركة تنشر أول فيديو لإقتحام القاعدة الجوية والسيطرة على طائرات ميج21 الحربية بالحديدة !! شاهد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .