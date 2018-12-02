ميليشيا الحوثي تهين قبائل صنعاء

كشفت مصادر قبلية عن إهانة كبيرة وجهتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على قبائل صنعاء التي ترفض حتى الآن الخروج ضد الميليشيات على الرغم من الإنتهاكات التي يتعرضون لها .

وقالت المصادر، أن الميليشيات اقتحمت منزل وزير المغتربين السابق وأحد زعماء قبائل بكيل مجاهد القهالي، واعتدت عليه بالضرب أمام عائلته وفرضت الإقامة الجبرية عليه وشددوا الحراسة حول منزله تخوفاً من فراره، وأكدت أن القهالي هدد بالقتل إن حاول مغادرة صنعاء.

وتتعمد المليشيا إهانة حلفائها من مشايخ قبائل «بكيل وحاشد» في محاولة لإذلال تلك القبائل التي تعد من أكبر القبائل في اليمن.

ولازالت القبائل في صنعاء ترواح مكانها وتلتزم الصمت إزاء هذه الجرائم المتواصلة من قبل الميليشيات والتي تمس بكرامتها وسمعتها بين القبائل اليمنية .