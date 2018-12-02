شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في السعودية اقامة اول قداس مسيحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول كنسي مصري بارز السبت عن إقامة أول قداس لطائفته بالسعودية ضمن زيارته الحالية للمملكة بناءً على دعوة من الديوان الملكي السعودي.

وقال الأنبا مرقس مطران ابرشية شبرا الخيمة (شمال القاهرة) ان "زيارته الأولى للمملكة تأتي لتفقد الأقباط في المملكة والاطمئنان على أحوالهم".

وأكد أن "الأقباط يقيمون في بلدهم الثاني" موضحًا أن "زيارته جاءت بدعوة كريمة من الديوان الملكي السعودي؛ حيث تستمر الزيارة حتى 17 من الشهر الحالي".

وكشف مطران شبرا الخيمة أنه "تم بالفعل إقامة أول قداس إلهي في السعودية وتحديدا في العاصمة الرياض؛ حيث تم توفير قاعة بأحد الشاليهات بالمدينة وإقامة القداس بها بحضور عشرات الأقباط".

ونفى الأنبا مرقس "وجود كنيسة على الأراضي السعودية حتى الآن". ولم تعلن السعودية ولا الكنيسة المصرية على الفور عن إقامة القداس وهو الأول للمسيحيين بالمملكة.

وبدأ الانبا مرقس زيارة للسعودية الخميس وكان في استقباله الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.

وفي مارس/آذار، زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود خطة اصلاحات اجتماعية وثقافية في المملكة، تواضروس الثاني بابا الاقباط في القاهرة.

وكان رأس الكنيسة المصرية قال في تصريحات تليفزيونية "العلاقات بين مصر والسعودية قوية، ونشكر ربنا على هذه العلاقات الطيبة، وما لها من صدى ونتائج جيدة".

وأثنى البابا تواضروس على الإجراءات التي شهدتها السعودية على الصعيدين الاجتماعي والثقافي، قائلًا "نشهد تطورات كثيرة على الساحة السعودية، وننظر إليها بكل إعجاب وتقدير".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان زار مقر بابا الاقباط قبل عامين.