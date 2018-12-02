شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مع فتح محلات الصراف ابوابها صباح اليوم ...هذا هو سعر صرف الريال اليمني امام الدولار والريال السعودي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - استقرت اسعار صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني اليوم السبت 1 ديسمبر /كانون الاول 2018م ، في العاصمة المؤقتة عدن ، عند السعر الذي حدده محافظ البنك المركزي قبل يومين ، فيما شهدت باقي المحافظات عدم استقرار ومضاربات في الاسعار. وكان محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام قال امس الاول ان السعر العادل للريال اليمني هو 450 مقابل الدولار و120 امام الريال السعودي ، في حين اكدت مصادر مأرب برس ان هناك توجه لتثبيت هذه الارقام واعتمادها كتسعيرة رسمية. وفيما يلي اسعار الصرف في صنعاء وعدن ومحافظات اخرى/ *في صنعاء ومحافظات اخرى الدولار شراء 460 بيع 500 السعودي شراء 121 بيع 132 *في عدن شراء: السعودي :120 الدولار : 450 بيع : السعودي : 130 الدولار : 490

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