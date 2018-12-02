شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعتذرون للقهالي والأخير يشكر زعيم الجماعة ويصفه بالحكيم (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الشيخ القبلي ووزير شؤون المغتربين الأسبق والقيادي في التنظيم الناصري، مجاهد القهالي أنه استقبل مساء اليوم في منزله رئيس اللجنة الثورية لمليشيات الحوثي الانقلابية محمد علي الحوثي.

وأكد القهالي في تصريح على نسخة منه ” أنه محمد علي الحوثي برفقة عدد من قيادات الجماعة في صنعاء ومحافظ صنعاء المستقيل في سلطة الحوثيين حنين قطينة زاروه إلى منزله لتقديم اعتذار باسم الجماعة بعد خلاف وقع بينه مع القيادي الحوثي أبو علي الحاكم .

كما شكر القهالي زعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي الذي قال القهالي أنه حكيم وصاحب عقل راجح، وفق تصريحه

وأضاف القهالي ” أن الحوثي وقطينة قدمو إليه الاعتذار عن المشاده الكلامية التي جرت بينه وبين أبو علي الحاكم التي جرت ظهر يوم الثلاثاء الماضي.

وتعود أسباب المشادة الكلامية بين الطرفين وفق مصدر مقرب من القهالي إلى خلافات قبلية تدور بين قبائل عيال سريح وجربان مع قبائل الجايف في همدان على كولة جبلية يدعي كل طرف أنها تبع لقبيلته وحكم أحد الأطراف في همدان أبو علي الحاكم فيما اختار عيال سريح القهالي الأمر الذي تطور إلى خلافات بين الطرفين ومداهمة مسلحة لمنزل الأخير في صنعاء من قبل مجاميع مسلحة تتبع الحوثي الحاكم.

وتسببت تلك الخلافات بين قبائل جربان والجايف في همدان إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى الشهر قبل الماضي.