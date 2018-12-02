شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يظهر مباغتة الحوثيين داخل مقر البحرية بالحديدة والسيطرة عليه .. (شاهد ما عثروا عليه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت المقاومة اليمنية في الساعات الماضية على مقر لسلاح البحرية التابع لجماعة الحوثي داخل مدينة الحديدة غربي اليمن وذلك في ظل استمرارها في خرق الهدنة الإنسانية، بحسب الإعلام العسكري التابع للمقاومة.



وأوضح الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن وحدة من كتائب المهام الخاصة حراس الجمهورية نفذت عملية نوعية خاطفة أسفرت عن تطهير وتأمين عدد من البنايات والفلل في شارع الخمسين إحداها كانت تتخذها المليشيات الحوثية مقرا لما تسميه سلاح البحرية.



وأضاف أن العملية العسكرية النوعية جاءت بعد قيام جماعة الحوثية بنصب مدافع في أحواش وأسطح البنايات وقصفت الأحياء السكنية المحررة، غير آبهة بحياة المدنيين وسلامة ممتلكاتهم.



ووثقت عدسة الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية ما تم العثور عليه من أدوات لسلاح البحرية الحوثية، وهي عبارة عن طوربيد والغام بحرية ومكائن، فضلا عن وثائق هامة ومخططات تؤكد الخطر الذي يمثله بقاء المليشيات الحوثية في مدينة الحديدة على أمن وسلامة الملاحة الدولية.

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يظهر مباغتة الحوثيين داخل مقر البحرية بالحديدة والسيطرة عليه .. (شاهد ما عثروا عليه) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .