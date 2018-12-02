شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة اقتحامات حراس الجمهورية تقتحم موقع للحوثيين داخل مدينة الحديدة .. شاهد فيديو ماذا عثر داخله! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داهمت المقاومة اليمنية الساعات الماضية وكرا للحوثيين داخل مدينة الحديدة وكبدتها خسائر فادحة قتلى وجرحى جراء خرقها المتواصل للهدنة الإنسانية، بحسب ما اوردته وكالة 2 ديسمبر الناطقة باسمها.



وأوضحت عن الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية، أن وحدة اقتحامات من حراس الجمهورية باغتت المليشيات الحوثية ساعات الصباح الأولى في أهم أوكارها بمحيط جولة يمن موبايل شارع صنعاء، وذلك بعد رصد دقيق لمصادر نيرانها التي استهدفت الأحياء السكنية المحررة طيلة ساعات الفجر.



وأكد مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات المتخصصة في سلاح الهاون ولاتزال جثث البعض مرمية في الموقع المستهدف، كما تم العثور على سيارة إسعاف مفخخة وثقتها عدسة الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية.



ودمرت مدفعية حراس الجمهورية في وقت سابق دبابة للمليشيات الحوثية في ذات الموقع لحظة استخدامها في قصف الأحياء السكنية المحررة.





شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة اقتحامات حراس الجمهورية تقتحم موقع للحوثيين داخل مدينة الحديدة .. شاهد فيديو ماذا عثر داخله! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .